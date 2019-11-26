taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7569
Euro
6.3475
Altın
1457.65
Borsa
105111.46
Gram Altın
269.551
Bitcoin
41374

Irak'taki gösterilerde 57 kişi yaralandı

Bağdat ve Zikar'da etkisini gösteren şiddet olaylarında yaralananların sayısı açıklandı.

İHA | 26.11.2019 - 11:29..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Irak'ta, yaklaşık 2 aydır protesto gösterileri düzenleniyor. Şiddet olaylarına sahne olan gösterilerde, tansiyon bir türlü düşmüyor. Bağdat’taki Reşit Caddesi’nde, sivil savunma güçlerine mensup 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak'taki gösterilerde 57 kişi yaralandı

YARALANANLAR VAR

Bağdat Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Reşit ve Hafız Kazı semtlerindeki yangını söndürmeye çalışan sivil savunma araçlarının molotofkokteyli saldırısına maruz kaldığı, olayda 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Irak'taki gösterilerde 57 kişi yaralandı

RESMİ TATİL İLAN EDİLDİ

Şiddet olaylarının yaşandığı Zikar ilinde ise 28 polis mensubu yaralandı. Zikar Polis Müdürlüğü, kentin kuzeyindeki Garraf Petrol Sahası kapısında meydana gelen şiddet olaylarında 28 polisin yaralandığını duyurdu. Bazı milletvekillerinin evlerinin ateşe verildiği kentte, bugün resmi tatil ilan edildi.

Öte yandan Bağdat’ın güneyinde bulunan Babil kentindeki protesto gösterilerinde çıkan olaylarda, 19 protestocunun yaralandığı bildirildi. Hastane kaynakları, olaylarda can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Irak'taki gösterilerde 57 kişi yaralandı

BARIŞÇIL GÖSTERİLER DESTEKLENİYOR

Irak’taki protestolarda çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasına ilişkin açıklama yapan İngiltere’nin Bağdat Büyükelçiliği; orantısız güç kullanılmasını kınayarak, Irak Anayasası'nın vatandaşlarına tanıdığı barışçıl gösteri haklarını desteklediklerini kaydetti.

Irak’ta geçen ekim ayında başkent Bağdat ile orta ve güney illerinde başlayan protesto gösterilerinde, 330’den fazla kişi gaz bombası ve gerçek mermi ile hayatını kaybederken, 15 bine yakın kişi de yaralandı.

Irak'taki gösterilerde 57 kişi yaralandı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran ülkesindeki protestolar için 4 ülkeyi suçladı

İran ülkesindeki protestolar için 4 ülkeyi suçladı

255
Haluk Bilginer Emmy Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu seçildi

Haluk Bilginer Emmy Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu seçildi

150
Asgari ücret pazarlığında işçilerin ilk teklifi

Asgari ücret pazarlığında işçilerin ilk teklifi

188
Ferhat Göçer: Etsiz yemek yemem

Ferhat Göçer: Etsiz yemek yemem

76
Barcelona'daki ev sahibi Arda Turan'a dava açacak

Barcelona'daki ev sahibi Arda Turan'a dava açacak

88
Trump'tan Bağdadi operasyonunda görevli köpeğe madalya

Trump'tan Bağdadi operasyonunda görevli köpeğe madalya

80
Balkanlar'da deprem

Balkanlar'da deprem

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir