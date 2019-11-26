Irak'taki gösterilerde 57 kişi yaralandı

Irak'ta, yaklaşık 2 aydır protesto gösterileri düzenleniyor. Şiddet olaylarına sahne olan gösterilerde, tansiyon bir türlü düşmüyor. Bağdat’taki Reşit Caddesi’nde, sivil savunma güçlerine mensup 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

YARALANANLAR VAR

Bağdat Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Reşit ve Hafız Kazı semtlerindeki yangını söndürmeye çalışan sivil savunma araçlarının molotofkokteyli saldırısına maruz kaldığı, olayda 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

RESMİ TATİL İLAN EDİLDİ

Şiddet olaylarının yaşandığı Zikar ilinde ise 28 polis mensubu yaralandı. Zikar Polis Müdürlüğü, kentin kuzeyindeki Garraf Petrol Sahası kapısında meydana gelen şiddet olaylarında 28 polisin yaralandığını duyurdu. Bazı milletvekillerinin evlerinin ateşe verildiği kentte, bugün resmi tatil ilan edildi.

Öte yandan Bağdat’ın güneyinde bulunan Babil kentindeki protesto gösterilerinde çıkan olaylarda, 19 protestocunun yaralandığı bildirildi. Hastane kaynakları, olaylarda can kaybı yaşanmadığını söyledi.

BARIŞÇIL GÖSTERİLER DESTEKLENİYOR

Irak’taki protestolarda çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasına ilişkin açıklama yapan İngiltere’nin Bağdat Büyükelçiliği; orantısız güç kullanılmasını kınayarak, Irak Anayasası'nın vatandaşlarına tanıdığı barışçıl gösteri haklarını desteklediklerini kaydetti.

Irak’ta geçen ekim ayında başkent Bağdat ile orta ve güney illerinde başlayan protesto gösterilerinde, 330’den fazla kişi gaz bombası ve gerçek mermi ile hayatını kaybederken, 15 bine yakın kişi de yaralandı.