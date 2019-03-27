Irak'taki kamplardan kaçan PKK'lı 4 terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyinde PKK terör örgütüne yönelik yürütülen hava operasyonunda örgütün üst düzey yöneticileri etkisiz hale gelmişti. Silahlı Kuvvetler'in yürüttüğü sistematik operasyonlar terör örgütünü paniğe sevk etti.

Kandil'den kaçan 4 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine gelerek teslim oldu.

SINIRDA TESLİM OLDULAR

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde bulunan kamplarından kaçan, kimlikleri açıklanmayan 4 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Kara Hudut Kapısı'na geldi. PKK'lı teröristler, burada jandarmaya teslim oldu.

Teröristler, ifadeleri alınmak üzere, Silopi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

PKK'YA SINIR ÖTESİ DARBE

MİT ve TSK'nın ortaklaşa yürüttüğü operasyonda PKK'nın üst düzey isimlerini taşıyan bir otomobil, yerli İHA'lar ile tespit edilmiş, alınan koordinatlar ve anlık takip ile F-16'lar tarafından vurulmuştu.