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Irak'tan açıklama: Siyonistlere karşı gelmeliyiz

Arap ülkelerinin İsrail'e karşı gelemediği bugünlerde, Irak'tan uluslararası toplumlara siyonistlere karşı durun çağrısı geldi.

AA | 05.05.2019 - 17:03..
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Irak Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği suçların önüne geçilmesi için uluslararası topluma ivedi bir şekilde harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Irak'tan açıklama: Siyonistlere karşı gelmeliyiz

ULUSLARARASI TOPLUMLAR BASKI UYGULUYOR

Komite Başkanı Musenna Emin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze ve Filistin'in işgal edilen diğer bölgelerinde şu anda ve geçmişte meydana gelenler, İsrail'in gerekçesiz işlediği suçlar olup, uluslararası sözleşmeler ve hukukun ihlal edilmesidir. Saldırılar durmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Siyonistler, sivil, insani yardım kuruluşları ve medya organlarını hedef almaktan tereddüt etmiyor." diyen Emin, "İşlenen suçların bir an önce durdurulması için uluslararası toplumun Siyonistlere baskı uygulaması gerekiyor." dedi.

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