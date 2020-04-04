Irak'tan getirilen 334 Türk işçi Kütahya'da yurda alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Koronavirüs tanısı konulan her hastamız için hizmet veren hastanelerimize günlük 660 lira ödeyeceğiz." dedi.

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Futbolcular sokağa çıkma yasağına takıldılar

Koronavirüs nedeniyle 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildi. 4 büyük takımda oynayan ve bu yasağa takılan ise toplam 17 isim var.