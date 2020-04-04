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Irak'tan getirilen 334 Türk işçi Kütahya'da yurda alındı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen 334 Türk vatandaşı, Kütahya'da, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

AA |
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Irak'tan getirilen 334 Türk işçi Kütahya'da yurda alındı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 334 kişi, Irak'ın Bağdat şehrinden kalkan uçakla Kütahya Zafer Havalimanı'na getirildi.

Uçaktan inen işçiler sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde otobüslerle kent merkezine taşındı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen vatandaşlar, KYK Hezar Dinari ve Emine Gülbahar öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Irak'tan getirilen 334 Türk işçi Kütahya'da yurda alındı

14 GÜN GÖZLEM ALTINDA TUTULACAKLAR

Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak işçilerin ihtiyaçları, Kütahya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayı tarafından karşılanacak.

Irak'tan getirilen 334 Türk işçi Kütahya'da yurda alındı

Irak'tan getirilen 334 Türk işçi Kütahya'da yurda alındı

Irak'tan getirilen 334 Türk işçi Kütahya'da yurda alındı

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