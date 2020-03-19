İran 22 milyon 500 bin kişiye sağlık taraması yaptı

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, tıp üniversitelerinin rektörleriyle yaptığı videokonferansta koronavirüsle mücadeleye ilişkin değerlendirmede bulundu.

22 MİLYON 500 BİN KİŞİYE SAĞLIK TARAMASI YAPILDI

Reisi, şu ana kadar koronavirüsle milli mücadele seferberliği kapsamında 22 milyon 500 bin kişinin sağlık taramasından geçirildiğini ve bunlardan 1 milyon 500 bin kişinin durumunun takip edildiğini dile getirdi.

"15 GÜNE KONTROL ALTINA ALAMAZSAK AĞIR KAYIPLAR VERİRİZ"

İranlı yetkili, "Koronavirüsü 15 güne kadar kontrol altına alamazsak 2 ay daha ona karşı mücadele etmemiz gerekecek. Bu noktada çok ağır kayıplar veririz." ifadelerini kullandı.

İRAN'DA 1135 KİŞİ KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÖLDÜ

İran Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1135'e yükseldiğini açıklamıştı.