İran, 5 süper tankere Hürmüz Boğazı’ndan geçiş izni verdi

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Orta Doğu’da hareketli günler...

ABD ve İsrail’in saldırıları sonucu İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı.

Hürmüz Boğazı’nın kapalı olduğu bu süreçte dünyada petrol fiyatları yükselirken İran’dan önemli bir açıklama geldi.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAN 5 SÜPER TANKER GEÇİŞ YAPACAK

İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı’ndan beş süper tankerin geçeceğini açıkladı.

Haberde, söz konusu tankerlerin Boğaz'dan geçiş yapabilmek için Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na yaptığı başvuruların olumlu sonuçlandığı ifade edildi.

2 MİLYON VARİL PETROL KAPASİTESİ

Her bir süper tanker, yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip.

İran, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta ortak saldırılarıyla başlayan savaşın ardından, küresel enerji açısından stratejik bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nı kapatmıştı.

Bu kararla petrol fiyatlarında, savaş öncesine kıyasla yüzde 65’e varan artışlar görüldü.