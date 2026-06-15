İran-ABD barış anlaşmasına emtialar tepki verdi

ABD ve İran'ın barış anlaşmasını duyurmasının ardından küresel piyasalar pazartesi günü yükselişe geçti, petrol fiyatları keskin bir düşüş yaşadı ve Wall Street'ten Türkiye'ye kadar riskli varlıklara geniş çaplı bir geri dönüşe yol açtı.



DEĞERİ YÜKSELENLER

Bakır, küresel büyüme beklentilerine ilişkin iyimserlikten faydalanarak yüzde 0,6 artışla pound başına 6,49 dolara yükseldi.

Kıymetli metaller de yükseliş gösterdi. Altın ons başına 4 bin 339 dolara yüzde 3,1 artışla, gümüş 70,7 dolara yüzde 4,1 artışla, platin 1.781 dolara yüzde 3,5 artışla ve paladyum 1.347,6 dolara yüzde 4,7 sıçrama yaparak ulaştı.

DEĞERİ DÜŞENLER

Ancak alüminyumun fiyatı yüzde 1,7 düşerek pound başına 1,57 dolara geriledi.

Brent petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının küresel enerji arzında istikrar sağlayacağı beklentilerinin artmasıyla yüzde 4,1 düşüşle varil başına 82,1 dolara geriledi.