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İran: ABD hamle yaparsa vuracağız

ABD ile İran arasındaki gerilim son günlerde önceki zamanlara oranla oldukça arttı.

AA | 12.05.2019 - 14:11..
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İran: ABD hamle yaparsa vuracağız

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Orta Doğu'ya gönderdiği uçak gemisiyle ilgili bir açıklama yaptı.

"ONLARI KAFALARINDAN VURACAĞIZ"

Açıklamada, "Eğer Amerika hamle yaparsa, onları kafalarından vuracağız. ABD'nin Körfez'deki askeri varlığı tehditti ama şimdi bu bir fırsat" denildi.

İran: ABD hamle yaparsa vuracağız

ABD'NİN SEVKİYATLARI ÜST ÜSTE GELDİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'la artan gerilim üzerine Orta Doğu'ya "USS Arlington" amfibi savaş gemisini ve bir Patriot hava savunma bataryasını sevk ettiğini açıklamıştı.

İran: ABD hamle yaparsa vuracağız

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