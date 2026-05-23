İran: ABD ile anlaşma hem çok uzak hem de çok yakın

ABD ile İran arasında çıkmaz sokak...

İki ülke arasında ateşkes devam ederken kalıcı ateşkes konusunda henüz somut bir adım atılmış değil.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran medyasına bir röportaj vererek ABD ile müzakere sürecine ilişkin önemli başlıklara değindi.

"HALA ANLAŞMAZLIK OLAN KONULAR BULUNUYOR"

Pakistan'ın son haftalarda İran ile ABD arasındaki görüşmelerde başlıca arabulucu olarak önemli rol oynadığını belirten sözcü, ziyaretin amacının İran ile ABD arasındaki mesaj alışverişini sürdürmek olduğunu ifade etti.

Bekayi, son günlerde çeşitli maddeler ve ifadeler üzerinde görüşmeler yürütüldüğünü belirterek, "Hala anlaşmazlık konusu olan bazı başlıklar bulunuyor. Bu konular üzerinde değerlendirmeler sürüyor" ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMA HEM ÇOK UZAK HEM DE ÇOK YAKIN"

Bekayi, bugün ve son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen görüşmelerin ardından tarafların muhtemel bir anlaşmaya yaklaşıp yaklaşmadığı yönündeki soruya, "Belki (anlaşma) hem çok uzak hem de çok yakın diyebilirim" cevabını verdi.

ABD tarafının çelişkili tutumlar sergilediğini savunan Bekayi, "Amerikalılar görüşlerini birçok kez değiştirdi ve farklı yetkililer tarafından çelişkili açıklamalar yapıldı. Bu nedenle bu yaklaşımın yeniden değişmeyeceğinden tam olarak emin olamayız" dedi.

30 İLA 60 GÜN SÜRE VERDİ

Müzakerelerin çerçevesine ilişkin konuşan Bekayi, öncelikli hedeflerinin 14 maddelik bir mutabakat zaptı hazırlamak olduğunu söyledi. Bekayi, "Bu metin savaşın sona erdirilmesi için gerekli en önemli başlıkları ve bizim için temel önem taşıyan meseleleri içerecek.

Daha sonra 30 ila 60 günlük makul bir süre içinde ayrıntılar müzakere edilerek nihai anlaşmaya ulaşılacak" dedi.

"TÜM ODAĞIMIZ SAVAŞIN SONA ERMESİDİR"

Nükleer konular ve diğer başlıkların daha sonraki aşamalarda, üzerinde uzlaşı sağlanacak 30 ila 60 günlük bir süreç içinde ayrı ayrı ele alınabileceğini söyleyen Bekayi, "Şu anda tüm odağımız savaşın sona ermesidir" dedi.