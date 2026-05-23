İran: ABD ile anlaşmaya yakın bir noktada değiliz

Orta Doğu’da hareketli günler sürüyor...

Gözler İran ve ABD arasındaki son duruma çevrilmişken yeni açıklamalar geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada ABD ile yürütülen görüşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ANLAŞMANIN YAKIN OLDUĞU BİR NOKTAYA ULAŞTIĞINI SÖYLEYEMEYİZ"

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Asım Munir ve Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi’nin temaslar kapsamında Tahran’da bulunduğunu hatırlatan Bekayi, “Devam eden diplomatik süreç ve üst düzey Pakistanlı yetkililerin Tahran’daki varlığı, bir dönüm noktasına ya da belirleyici bir duruma ulaştığımız anlamına gelmiyor. Anlaşmanın yakın olduğu bir noktaya ulaştığımızı söyleyemeyiz.” dedi.

"KESİN BİR SONUCA ULAŞACAĞIMIZ SÖYLENEMEZ"

İran ile ABD arasında derin ve çok sayıda görüş ayrılığı bulunduğuna işaret eden Bekayi, diplomasinin zaman aldığını vurgulayarak, “Birkaç ziyaret, birkaç hafta veya birkaç ay içinde yapılan müzakerelerle kesin bir sonuca ulaşacağımız söylenemez.” ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin şu anki odağının Lübnan dahil olmak üzere bölgedeki tüm cephelerde çatışmaların sona erdirilmesi olduğunu belirten Sözcü Bekayi, Hürmüz Boğazı’ndaki durumun ve ABD’nin uyguladığı deniz ablukasının da hâlen görüşülen konular arasında yer aldığını aktardı.

NÜKLEER PROGRAM VE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM

Görüşmelerde İran’ın nükleer programının ve zenginleştirilmiş uranyum konusunun şu aşamada gündemde olmadığını kaydeden Bekayi, nükleer başlığa girmenin tarafları bir sonuca götürmeyeceğini savundu.

"MÜZAKERE MASASI DAĞILDI"

Bekayi, “Bu yoldan daha önce geçtik ve görüş ayrılıkları o denli büyüktü ki bir anlaşmaya ulaşamadık. Karşı tarafın mantıksız talepleri nedeniyle nihayetinde müzakere masası dağıldı ve İran’a saldırılar düzenlendi.” diyerek ABD’nin aşırı taleplerde bulunduğunu ve bu talepleri dile getirmek için her fırsatı kullandığını dile getirdi.