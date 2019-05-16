İran ABD ile müzakere ihtimalini reddetti

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra ortaya çıkan gerilimin iki taraf için intihar olduğunu, ancak Washington'la nükleer müzakere ihtimalinin olmadığını söyledi.

Japonya'nın NHK televizyonunun haberine göre, resmi temaslar kapsamında Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran ve Washington arasındaki gerilimle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

"ÖYLE BİR İHTİMAL YOK"

İran'ın nükleer programı ve iki ülke arasındaki tansiyonun düşürülmesi için ABD ile müzakere ihtimalinin sorulması üzerine Zarif, "Hayır, (ABD ile) müzakere ihtimali yok. Müzakere çağrısından önce ABD uluslararası kurallara uymalıdır. Nükleer anlaşmayı kendisi ihlal etti." dedi.

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