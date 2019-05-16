taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0226
Euro
6.7437
Altın
1286.09
Borsa
87203.85
Gram Altın
249.854

İran ABD ile müzakere ihtimalini reddetti

İran Dışişleri Bakanı, "ABD ile müzakere ihtimali yok. Müzakere çağrısından önce ABD uluslararası kurallara uymalıdır" açıklamasını yaptı.

AA | 16.05.2019 - 17:37..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İran ABD ile müzakere ihtimalini reddetti

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra ortaya çıkan gerilimin iki taraf için intihar olduğunu, ancak Washington'la nükleer müzakere ihtimalinin olmadığını söyledi.

Japonya'nın NHK televizyonunun haberine göre, resmi temaslar kapsamında Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran ve Washington arasındaki gerilimle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

"ÖYLE BİR İHTİMAL YOK"

İran'ın nükleer programı ve iki ülke arasındaki tansiyonun düşürülmesi için ABD ile müzakere ihtimalinin sorulması üzerine Zarif, "Hayır, (ABD ile) müzakere ihtimali yok. Müzakere çağrısından önce ABD uluslararası kurallara uymalıdır. Nükleer anlaşmayı kendisi ihlal etti." dedi.

ABD’nin İran yaptırımları petrol ticaretini nasıl etkiliyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şener Şen bir kez daha linç ediliyor

Şener Şen bir kez daha linç ediliyor

201
Atatürk'ün benzerine yoğun ilgi

Atatürk'ün benzerine yoğun ilgi

639
Enflasyon rakamlarının emekli maaşlarına etkisi

Enflasyon rakamlarının emekli maaşlarına etkisi

139
Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşme yasağı kalktı

Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşme yasağı kalktı

1160
Öğrenciyi döven öğretmene veliler destek verdi

Öğrenciyi döven öğretmene veliler destek verdi

570
AK Parti'nin hedefi küskün seçmen

AK Parti'nin hedefi küskün seçmen

266
Kupa finalinde tartışılan penaltı pozisyonunun yeni açısı

Kupa finalinde tartışılan penaltı pozisyonunun yeni açısı

325
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir