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İran ABD savaş gemilerini görüntüledi

İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor. İran, "Hürmüz Boğazı'nı kapatırız" açıklaması yaptı.

Haber Merkezi | 29.04.2019 - 07:19..
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İran ABD savaş gemilerini görüntüledi

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’ndan geçen Amerikan uçak gemisinin üzerinde drone uçurarak ‘Gözüm üzerinde’ mesajı verdi. Drone’la alınan görüntüler basına servis edildi.

ABD, İran Devrim Muhafızları’nı terör örgütü ilan etmiş, karşılığında da İran ABD ordusunu terör örgütü olarak gördüğünü açıklamıştı. Devrim Muhafızları, İran ordusuna paralel bir askeri güç.

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GÖRÜNTÜLER ALDI

Tesnim Haber Ajansı’nın haberine göre Devrim Muhafızları’nın deniz kuvvetleri birimi ‘Ebabil’ adlı drone’la Basra Körfezi’nde ilerlemekte olan ABD’ye ait bir uçak gemisinden yüksek çözünürlüklü görüntüler aldı.

İran ABD savaş gemilerini görüntüledi

"HÜRMÜZ'Ü KAPATIRIZ"

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Hürmüz Boğazı’nı kapatmak gibi bir niyetleri olmadığını, fakat düşman kuvvetlerin saldırgan hareketleri karşısında İran’ın başka bir seçeneği olmadığını söyledi.

İran ABD savaş gemilerini görüntüledi

İran ABD savaş gemilerini görüntüledi

İran ABD savaş gemilerini görüntüledi

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