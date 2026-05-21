İran: ABD ve İsrail tekrardan savaş arayışında

Orta Doğu’da hareketli günler...

ABD ve İran, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da ateşkes görüşmeleri yapmış; görüşmelerin olumsuz geçmesi üzerine tansiyon daha da yükselmişti.

Belirsizlikler artarken İran tarafından önemli açıklamalar geldi.

''ABD'NİN İKİ SEÇENEĞİ BULUNUYOR''

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, halka hitaben sesli bir mesaj yayımladı.

Mesajında, ateşkes sürecine rağmen düşmanların hedeflerinden vazgeçmediğini söyleyen Kalibaf, “Düşmanın açık ve gizli hareketleri, ekonomik ve siyasi baskılara paralel olarak askeri hedeflerinden vazgeçmediğini, yeni bir savaş ve yeni bir macera arayışında olduğunu gösteriyor.

ABD’nin önünde iki seçenek bulunuyor: ilki savaşı sonlandırmak, ikincisi de savaşı yeniden başlatmak” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ FAKTÖR HALKIN AZMİ

Meclis Başkanı Kalibaf, İran’ın ateşkes süresince hazırlık yaptığını belirterek, ülkeye yönelik saldırılara karşı koymanın önemli faktörlerinden birinin halkın sürekli azmi olduğunu bildirdi.

''DÜŞMANLAR İRAN'IN BOYUN EĞMEYECEĞİNİ ANLAYAMADI''

Muhammed Bakır Kalibaf, “Düşmanlar, İran’ın hiçbir koşulda hiçbir kuvvete boyun eğmeyeceğini henüz anlayamadı. Güçlü Silahlı Kuvvetlerimizin, ateşkes fırsatını askeri gücümüzü yeniden inşa etmek için en iyi şekilde değerlendirdiği hususunda milletimizi temin ederim.

Allah’ın izni ve halkın desteğiyle bugün düşmanı şaşırtacak ve İran’a tekrar saldırmanın pişmanlığını onlara kesinlikle yaşatacak hazırlıklar içindedir” diye konuştu.

EKONOMİK SORUNLAR MASAYA YATIRILDI

İran’da halkın günlük yaşamda ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğunun farkında olduklarını kaydeden Meclis Başkanı Kalibaf, halkın ekonomik sorunlarını gidermek ve temel ihtiyaç maddelerinin tedarikini sağlamak amacıyla Meclis’te özel bir denetleme komitesinin oluşturulacağını açıkladı.