İran ABD yaptırımlarına direnmeye çalışıyor

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkedeki otomobil üretimi Aralık 2017'de 136 bin 828 iken 2018'in aynı döneminde 38 bin 275'e düştü.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ OTOBÜS ÜRETİMİNDE

İran ekonomisinin önemli dayanaklarından otomotiv sektöründeki en büyük düşüş otobüs üretiminde oldu. Aralık 2017'de 136 otobüsün üretildiği ülkede geçen ay sadece 12 otobüs üretildi. Buna göre, otobüs üretimi yüzde 92 azaldı.

Aralık 2017'de bin 454 adet üretilen kamyon sayısı ise geçen aralık ayında yüzde 52 azalarak 700'e düştü.

ABD'NİN YAPTIRIMLARI İSTİHDAMI DÜŞÜRDÜ

ABD'nin 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra uygulamaya koyduğu tek taraflı yaptırımlar İran'ın en önemli istihdam alanlarından otomotiv sektörünü de hedef alıyor.

Yerli otomobil üreticileri İran Khodro ve Saipa tarafından 100 binden fazla kişi istihdam edilirken, yaklaşık 700 bin İranlı da otomobil üretimi ile ilgili sektörlerde çalışıyor.

AVRUPALI ŞİRKETLER FAALİYETLERİNİ DURDURDU

Avrupalı otomobil üreticileri Peugeot, Renault ve Citroen gibi şirketler, ABD yaptırımları nedeniyle İran'daki faaliyetlerini durdurmuştu. Bu yüzden parça tedarikinde sorunlarla karşılaşan İran, yerli çözümlere yönelmişti.