İran: ABD'nin İHA'sını düşürdük

Devrim Muhafızları'na ait internet sitesinde yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Global Hawk tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğü kaydedildi.

CENTCOM sözcüsü Bill Urban, ABD'nin İran hava sahasında bulunan İHA'sı olmadığını söyledi ve İran'ın açıklamasını yalanladı.

ABD ve İran arasındaki tansiyonun Umman Körfezi'nde 2 tankere yönelik saldırı ve tarafların saldırıya ilişkin iddiaları ile daha da yükseldiği biliniyor.

UMMAN KÖRFEZİ'NDEKİ 2 TANKERE YÖNELİK SALDIRI

Umman Körfezi'nde geçen hafta iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuştu. Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat İran arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı'na nakledilmişti.