İran: ABD'nin müdahalesi ateşkesin ihlali olur

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nda yeni denizcilik düzenlemesine yönelik herhangi bir ABD müdahalesinin 'ateşkesin ihlali' olarak değerlendirileceğini vurgulayan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, "Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi, ABD Başkanı Donald Trump'ın yanıltıcı paylaşımlarıyla yönetilemez" ifadelerini kullandı.

Azizi, 'karşılıklı suçlama oyunu senaryolarına' kimsenin inanmayacağını aktardı.

ÖZGÜRLÜK PROJESİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişlerinin sağlanması amacıyla bugün hayata geçecek Özgürlük Projesi'ne destek vermeye başlayacağını ve bu süreçte 15 bin askeri personelin görev alacağını duyurmuştu.

Trump da bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan 'tarafsız' ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış, "İran, Orta Doğu ve ABD'nin iyiliği için, bu ülkelere gemilerini bu kısıtlı boğazdan güvenli bir şekilde çıkaracağımızı, böylece işlerine özgürce ve sorunsuz bir şekilde devam edebileceklerini söyledik" demişti.

Herhangi bir ülke ismi zikretmeyen Trump, söz konusu ülkeler için 'Orta Doğu'da yaşananlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan dünyanın çeşitli bölgelerinden ülkeler' ifadesini kullanmış ve operasyonun daha ziyade insani amaçlarla yapılacağını kaydetmişti.