İran: ABD’nin tehdit dili uluslararası hukuka aykırıdır

Orta Doğu’da hareketli günler devam ediyor.

ABD ve İran, Pakistan’ın başkentinde ateşkes için buluşmuş ancak sonuç alınamamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında İran’ın ABD’ye sunduğu teklif, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler, İsrail’in bölgedeki faaliyetleri, ABD’nin İran’a yönelik tehditleri ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

TALEPLER AŞIRILIK OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ

İsmail Bekayi, açıklamasında İran’ın taleplerinin “aşırılık” olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek Hürmüz Boğazı’nda güvenli geçişin sağlanması, İran varlıklarının serbest bırakılması ve yaptırımların kaldırılması gibi başlıkların meşru olduğunu ifade etti.

Ayrıca bölge güvenliğinin yabancı güçler yerine bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğini vurguladı.

ABD İSRAİL’İN MANTIK DIŞI TALEPLERİNDE ISRAR ETTİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasındaki görüşmelere ve Washington’un Tahran’a sunduğu tekliflere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bekayi, İran’ın Pakistan aracılığıyla ABD’ye ilettiği yanıtın “ulusal çıkarları ve bölgesel istikrarı gözeten makul bir paket” olduğunu savunurken, ABD’nin İsrail’in “mantık dışı taleplerinde ısrar ettiğini” öne sürdü.

İRAN’IN EGEMENLİK HAKLARI TANIMLANMALI

İran’ın ABD’nin ateşkes önerisini “teslimiyet” olarak reddettiğini hatırlatan Bekayi, Tahran’ın buna karşılık savaş tazminatı, yaptırımların kaldırılması ve İran’ın egemenlik haklarının tanınmasını talep ettiğini söyledi.

ABD’nin son teklifi değerlendirmesinin ardından Trump’ın, İran’dan gelen yanıtı “kabul edilemez” olarak nitelendirdiği aktarıldı.

''AÇIKLAMA ULUSLARARASI HUKUKU AYKIRI''

Bekayi ise ABD’nin tehdit dilini eleştirerek, “Bu açıklamalar uluslararası hukuka aykırıdır.” ifadelerini kullandı ve İran’ın gerektiğinde hem diplomasi hem de savunma seçeneklerini kullanacağını belirtti.

Bekayi, bölgede yaşanan gerilimlerde Rafael Grossi başkanlığındaki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nı da eleştirerek, ajansın İran’a yönelik tutumunun tarafsız olmadığını iddia etti.

İSRAİL BÖLGE İSTİKRARI TEHDİT EDİYOR

Ayrıca İran, İsrail ve ABD arasında artan gerilimde İsrail’in, saldırgan politikalarının bölge istikrarını tehdit ettiğini savundu. Bekayi, İsrail’in Irak topraklarında gizli üsler kurduğu iddialarının da ciddiyetle incelendiğini ifade etti.

Bekayi, Avrupa ülkelerine de çağrıda bulunarak, ABD ve İsrail’in politikalarının “yeni bir krize sürüklememesi” gerektiğini söyledi. Bölge güvenliğinin Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasına bağlı olduğunu belirten Bekayi, bu süreçte asıl sorumluluğun krizi başlatan aktörlerde olduğunu dile getirdi.

İRAN GERİ ADIM ATMAYACAK

Açıklamasında İran’ın geri adım atmayacağını vurgulayan Bekayi, “İran ulusal çıkarlarını korumakta kararlıdır.” dedi; Tahran’ın gerektiğinde diplomatik süreci sürdüreceğini ancak askeri tehditlere karşı da hazırlıklı olduğunu ifade etti.