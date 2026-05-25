İran basını: Bender Abbas, Sirik ve Cask'ta patlama sesleri duyuldu
İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas, Sirik ve Cask bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
İran'da yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, Bender Abbas kentinde patlama sesleri duyuldu.
RESMİ AÇIKLAMA YOK
Bender Abbas'ın ardından ülkenin güneyinde bulunan liman kentlerinden Sirik ve Cask bölgesinde de patlama sesleri duyulduğu bildirdi.
Patlama seslerinin nedenine ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.
İran Silahlı Kuvvetleri gün içerisinde Basra Körfezi’nde bir insansız hava aracı (İHA) düşürüldüğünü duyurmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)