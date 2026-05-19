İran basını: Keşm Adası'nda patlama sesleri duyuldu
İran'da, Hürmüz Boğazı yakınlarında yer alan Keşm Adası'nda patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
ABD ile İran arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda görüşmeler sürerken, Hürmüz Boğazı'ndaki gergin hava da devam ediyor...
İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'nda patlama sesi duyuldu.
PANİĞE NEDEN OLDU
Patlama sesleri bölge halkında endişeye neden oldu.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise duyulan seslerin patlamamış mühimmatların imha edilmesinden kaynaklandığını aktardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)