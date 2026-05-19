İran basını: Keşm Adası'nda patlama sesleri duyuldu

ABD ile İran arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda görüşmeler sürerken, Hürmüz Boğazı'ndaki gergin hava da devam ediyor...

İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'nda patlama sesi duyuldu.

PANİĞE NEDEN OLDU

Patlama sesleri bölge halkında endişeye neden oldu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise duyulan seslerin patlamamış mühimmatların imha edilmesinden kaynaklandığını aktardı.