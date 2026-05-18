İran basını: Pakistan arabuluculuğunda ABD'ye 14 maddelik yeni bir teklif metni iletildi

İsrail-ABD ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşta, bölgede geniş çaplı yıkıma yol açan çatışmalar, Pakistan arabuluculuğunda yürütülen diplomatik çabalarla ateşkes aşamasına geldi.

Ancak kalıcı bir anlaşma henüz sağlanamadı.

BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Savaş, Hürmüz Boğazı’ndaki abluka ve karşılıklı saldırılar nedeniyle küresel enerji piyasalarını da derinden etkiledi.

Nisan başında Pakistan’ın yoğun arabuluculuğuyla ilan edilen geçici ateşkes, bugüne kadar birkaç kez uzatıldı ancak çözülemedi.

İRAN'DAN ABD'YE 14 MADDELİK YENİ BİR TEKLİF

Bu süreçte Pakistan, her iki taraf arasında bir arabulucu rolü üstlendi.

İran, ABD’nin daha önceki 9 maddelik teklifine karşılık, Pakistan üzerinden 14 maddelik yeni bir teklif metni iletti.

SAVAŞIN SONLANDIRILMASI MASADA

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre 'savaşın sonlandırılmasına ilişkin müzakereler ve ABD tarafının güven artırıcı adımları' konusuna odaklandığı kaydedildi.