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İran devlet televizyonundaki yayın işçileri kovdurdu

İran'ın devlet televizyonunda yayınlanan Jackie Chan filmindeki cinsel ilişki sahnesini sansürlemeyi unutan çalışanlar işinden kovuldu.

Haber Merkezi | 02.01.2019 - 12:09..
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Muahafazakar olarak bilinen İran'da genellikle televizyon kanallarında kadın ve erkeklerin tokalaşması bile yayınlanmıyor. Ancak ülkede son yaşanan skandal adeta gündeme damga vurdu.

+18 SAHNEYİ SANSÜRLEMEDEN YAYINLADILAR

İran Devlet Televizyonu IRIB'de çalışanlar; Jackie Chan'in filminde +18 sahneyi sansürlemeyi unutup yayınlayınca olanlar oldu.

İran devlet televizyonundaki yayın işçileri kovdurdu

ÇALIŞANLAR İŞİNDEN KOVULDU

Yayını bu şekilde veren İran Radyo Televizyon Kurumu'nun (IRIB) Kiş bölgesi çalışanları işlerinden kovuldu.

"PRENSİPLERE AYKIRI"

Yarı resmi ISNA Haber Ajansı'na göre, "Kiş İRİB'in gösterdiği Jackie Chan'in filmindeki ahlaksız sahnelerin klipleri sosyal medyada görülüyor." denildi.

Basında yer alan haberde ayrıca, "Bu sahneler IRIB'in prensiplerine tamamen aykırı ve IRIB'in Kiş'teki bazı çalışanlarının işten kovulmasına neden oldu. Kovulanlara IRIB'ın Kiş'teki Genel Müdürü de dahil." ifadeleri kullanıldı.

İran devlet televizyonundaki yayın işçileri kovdurdu

"FARKLI BİR ALTYAZI KOYULMALIYDI BELKİ DE"

IRIB Televizyonu'nun sabah programını yapan sunucu Reza Raşidpur da olayı programında değerlendirdi. Raşidpur, filmde aktörle birliktelik yaşayan kadının Chan'le evli olduğunu söyleyen bir altyazı koyulmuş olması halinde olayın tamamen farklı algılanacağını söyledi.

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