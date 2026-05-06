İran Devrim Muhafızları: Hürmüz'de transit geçişler artık güvenli

Orta Doğu'da sıcak saatler...

İran'ın, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait savaş gemisini iki füze ile hedef almasının ardından bölgede gerilim yine yükseldi.

ABD ordusu, saldırı iddialarını yalanlarken aynı gün içinde BAE'nin hava savunma sistemleri devreye girdi.

TRUMP YİNE TEHDİT ETTİ

Yaşanan olaylar sonrası yeni bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı yine tehdit etti.

ABD Başkanı, savaş gemilerinin hedef alınması halinde İran'ı yeryüzünden sileceğini söyledi.

HÜRMÜZ'DE ÖZGÜRLÜK PROJESİ DURDURULDU

Ancak bu açıklamadan birkaç gün sonra piyasaları rahatlatacak bir açıklama geldi.

Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirdi.

"NORMALLEŞME SÜRECİ BAŞLADI"

Karar sonrası piyasalar olumlu yönde seyrederken bir açıklama da İran Devrim Muhafızları yaptı.

Yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı üzerinden transit geçişler artık güvenli, bölgede normalleşme süreci başladı." denildi.

BOĞAZ'IN DÜNYA İÇİN ÖNEMİ

Hürmüz Boğazı, küresel petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sinin taşındığı, Basra Körfezi'ni Umman Denizi'ne bağlayan dünyanın en kritik enerji nakil noktası olarak öne çıkıyor.

Suudi Arabistan, İran, Irak ve Katar gibi ülkelerin petrol ve LNG ihracatı için tek çıkış yolu olduğundan, jeopolitik gerginliklerde küresel enerji arz güvenliğini tehdit eden stratejik bir boğum noktası olarak biliniyor.