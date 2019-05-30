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İran dini lideri Hamaney: Nükleer kullanmak haramdır

ABD ile nükleer üretimi yüzünden arası bozulan İran, Trump'ın sert yaptırımları sonrası geri adım atan açıklamalar yapıyor.

AA | 30.05.2019 - 09:26..
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İran dini lideri Hamaney: Nükleer kullanmak haramdır

Başkent Tahran'da üniversite hocalarıyla bir araya gelen Hamaney, burada yaptığı konuşmada, ABD ile müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hamaney, ABD ile kesinlikle müzakere etmeyeceklerini ve ülkedeki tüm yetkililerin bu konuda hemfikir olduğunu söyledi.

İran dini lideri Hamaney: Nükleer kullanmak haramdır

"ÜRETİMİ MANTIKSIZ"

Nükleer anlaşmadaki taahhütlerin kısmen durdurulması kararının doğru olduğunu kaydeden Hamaney, şu sözleri sarf etti:

"İran'ın nükleer alandaki teknolojisi, etkili bir baskı aracıdır. Nükleer alanda teknik ve bilimsel potansiyele sahip olmamıza rağmen kesinlikle nükleer silah peşinde değiliz. Çünkü dini açıdan nükleer ve kimyasal kitle imha silahları haramdır. Depoya kaldırmak amacıyla dahi olsa kitle imha silahlarının üretimini yanlış, mantıksız ve akıl dışı görüyoruz. Çünkü bu durumda da ülke bunun için yüksek miktarda masraf yapacak ve bütçe ayıracak ancak bu üründen istifade edilmeyecek."

Kitle imha silahlarına karşı olduklarına ancak zenginleştirilmiş uranyumun bu ülkenin gelecekteki bir ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Hamaney, bugün için söz konusu alanda kapasitelerini artırmamaları durumunda 10 yıl sonra sıfırdan başlamak zorunda kalacaklarını söyledi.

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