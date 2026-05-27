İran: Dış güçler ekonomi ve medya üzerinden baskı kuruyor

İran yönetimi, ülkeye yönelik tehdit algısını yeniden tanımlayarak askeri müdahale yerine ekonomik, toplumsal ve dijital alanlara yayılan “yumuşak savaş” yöntemlerinin devrede olduğunu ileri sürdü. İstihbarat ve siyasi kanattan yapılan açıklamalarda, ABD ve İsrail’in İran’ı istikrarsızlaştırmayı amaçlayan çok yönlü bir strateji izlediği iddia edildi.

“YUMUŞAK SAVAŞ VE HİBRİT YÖNTEMLER” VURGUSU

İran İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dış aktörlerin hedeflerine ulaşmak için doğrudan askeri müdahale yerine “yumuşak savaş, bilişsel savaş ve hibrit savaş” gibi yöntemlere ağırlık verdiği öne sürüldü.

Açıklamada, askeri yollarla sonuç alınamadığı iddia edilen süreçte farklı araçların devreye sokulduğu, bunun da ülke içinde sosyal ve ekonomik kırılganlıkları hedef aldığı ifade edildi.

EKONOMİK SIKINTILAR VE TOPLUMSAL GERİLİM VURGUSU

Bakanlık açıklamasında, ekonomik sorunlar ve fiyat artışlarının bilinçli şekilde istismar edilmeye çalışıldığı iddia edildi. Bu kapsamda toplumsal huzursuzluk üretme girişimlerinin hedeflendiği, çeşitli provokasyonların gündeme getirildiği savunuldu.

Ayrıca ülke içinde suikast ve sabotaj girişimlerinin planlandığı, bunun yanı sıra medya ve sosyal ağların da etki aracı olarak kullanıldığı ileri sürüldü.

MEDYA VE DİJİTAL PLATFORMLAR İDDİASI

Açıklamada, bazı medya kuruluşlarının ve sosyal medya platformlarının “dezenformasyon ve kışkırtma” amacıyla kullanıldığı iddia edilirken, özellikle internet tabanlı iletişim araçlarının bu süreçte kritik rol oynadığı öne çıkarıldı.

Starlink gibi iletişim teknolojilerinin kaçakçılığına yönelik girişimlerin de arttığı ifade edildi.

“GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI” MESAJI

İran İstihbarat Bakanlığı, tüm bu iddia edilen faaliyetlere karşı güvenlik birimlerinin gerekli önlemleri aldığını duyurdu. Açıklamada, halkın birlik içinde hareket etmesinin bu tür girişimleri etkisiz hale getireceği vurgulandı.

PEZEŞKİYAN: “ASLİ CEPHE EKONOMİDİR”

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise yaptığı değerlendirmede, günümüzde asıl mücadelenin ekonomik alanda verildiğini söyledi.

Pezeşkiyan, askeri alanda hedeflerine ulaşamayan dış güçlerin bu kez ekonomik dayanıklılığı zayıflatmayı amaçladığını belirterek, özel sektörün güçlendirilmesinin ülke ekonomisi açısından kritik olduğunu ifade etti.

EKONOMİK DİRENÇ VE ULUSAL GÜÇ VURGUSU

Tahran’da iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Pezeşkiyan, ekonomik dayanıklılığın ulusal güvenliğin temel unsurlarından biri haline geldiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı, üretim ve özel sektör kapasitesinin artırılmasının ülkenin dış baskılara karşı direncini güçlendireceğini vurguladı.