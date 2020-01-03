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İran Dışişleri Bakanı: ABD'nin yaptığı uluslararası terörizm

Bağdat'ta düzenlenen saldırıyı uluslararası terörizm olarak nitelendiren İran Dışişleri Bakanı, ABD'yi tehdit etti.

AA | 03.01.2020 - 09:05..
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ABD Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

"ABD HAYDUTÇA MACERACILIĞININ TÜM SONUÇLARINDAN SORUMLU"

Kasım Süleymani'nin DEAŞ, El Kaide ve Nusra gibi bölgedeki terör örgütleri ile mücadelenin en etkin güçlerinden olduğunu ifade eden Zarif, ABD'nin eylemini "uluslararası terörizm" şeklinde nitelendirdi. İranlı generale yönelik suikasti "çok tehlikeli ve aptalca" olarak yorumlayan Zarif, "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı: ABD'nin yaptığı uluslararası terörizm

İran Dışişleri Bakanı: ABD'nin yaptığı uluslararası terörizm

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