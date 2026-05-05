İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den ABD’ye 'Özgürlük Projesi' uyarısı

Hürmüz Boğazı'nda yoğunlaşan ABD-İran savaşında, gerilim giderek tırmanıyor...

Orta Doğu'nun tamamını etkileyen savaşta karşılıklı saldırılar devam ediyor.

'ÖZGÜRLÜK PROJESİ'

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin, boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna "Özgürlük Projesi" adını vermişti.

İRAN'DAN YANIT GELDİ

Trump'ın bu açıklamalarına İran'dan yanıt gecikmedi.

İran’dan, ABD’nin ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmeyi amaçlayan Özgürlük Projesi ile ilgili açıklama geldi.

ABD'Yİ UYARDI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan’daki görüşmelerin ilerlediğine dikkati çekerek ABD'ye dikkat çeken uyarılarda bulundu.

"ÖZGÜRLÜK PROJESİ, ÇÖZÜMSÜZLÜK PROJESİDİR"

Arakçi, siyasi krizlerin askeri yollarla çözülemeyeceğini ortaya koyduğunu belirterek, "Pakistan'ın iyi niyetli çabalarıyla görüşmeler ilerleme kaydederken, ABD'nin kötü niyetliler tarafından bataklığa tekrar sürüklenmekten sakınması gerekir. Birleşik Arap Emirlikleri de öyle. Özgürlük Projesi, çözümsüzlük projesidir." ifadelerini kullandı.