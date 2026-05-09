İran, Dünya Kupası için kararını verdi

İran, ABD ve İsrail arasında başlayan savaş, futbolu da vurmuştu.

ABD'nin ev sahipliğinde yapılacak Dünya Kupası öncesi İran'ın, turnuvaya katılıp katılmayacağı merak ediliyordu.

İran Spor Bakanı Ahmed Donyamali, geçtiğimiz mart ayında yaptığı açıklamada, ülkesinin bu yaz ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'na katılmayacağını duyurmuştu.

'DÜNYA KUPASI'NA KATILACAĞIZ'

Yapılan açıklama sonrası gözler, bir kez daha İran'a çevrildi.

Konuyla ilgili İran cephesinden bir resmi açıklama daha geldi.

İran Futbol Federasyonu, İran Milli Futbol Takımı'nın ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılacağını bildirdi.

VİZE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Buna göre İran Futbol Federasyonu, İran Milli Futbol Takımı’nın ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma kararı aldığını ve konuyla ilgili vize işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Federasyon, İran Milli Futbol Takımı’nın elde ettiği başarıyla turnuvaya katılmayı hakettiğini ve takımın antrenmanlarını sürdürdüğünü açıkladı.

İLK MAÇLARI 15 HAZİRAN'DA

İran'ın 15 Haziran'da, Yeni Zelanda ile ardından 21 Haziran'da, Belçika ile Los Angeles'ta karşılaşması planlanıyor.

G Grubu'ndaki son maçını ise 26 Haziran'da Seattle'da Mısır ile oynaması beklenen İran'ın, olası bir tur atlayışında da geri kalan maçlarını ABD'de oynaması planlanıyor.

'İRAN ÇIKARILSIN İTALYA ALINSIN' TEKLİFİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Paolo Zampolli, geçtiğimiz günlerde İran’ın turnuvadan çıkartılıp yerine İtalya'nın dahil edilmesini önermişti.

Ancak bu öneri İtalyan hükümeti tarafından sert bir şekilde reddedilmişti.

Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki hükümet, masa başında elde edilecek bir başarıyı kabul etmeyeceklerini açıklamıştı.