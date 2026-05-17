İran duyurdu: ABD, müzakereler için 5 şart sundu

İran-Amerika savaşı devam ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan savaşta 2,5 ay geride bırakıldı.

Bu süreçte barış müzakereleri olsa da müzakerelerin şartları hakkında tam olarak bilgi verilmedi.

İran basını, ABD’nin, müzakerelerin başlaması için Tahran yönetimine 5 maddelik şart sunduğuna dair bir haber yayımladı.

İRAN’A HERHANGİ BİR TAZMİNAT ÖDENMEYECEK

Haberde, söz konusu şartların, İran’ın nükleer faaliyetleri ve bölgesel politikalarına ilişkin kapsamlı talepler içerdiği öne sürüldü.

Haberlere göre ABD, İran’a herhangi bir tazminat ödemeyeceğini ve İran’a ait bloke edilmiş varlıkların serbest bırakılmayacağını bildirdi.

URANYUM ABD’YE TESLİM EDİLECEK

Ayrıca İran’da yalnızca bir nükleer tesisin faaliyet göstermesine izin verileceği, yaklaşık 400 kilogram zenginleştirilmiş uranyumun İran’dan çıkarılarak ABD’ye teslim edilmesinin istendiği ifade edildi.

İran basınında yer alan değerlendirmelerde, tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi konusunun da müzakerelerin bir parçası olarak ele alınacağı belirtildi.

ŞARTLAR KABUL EDİLSE BİLE İRAN’A SALDIRILABİLİR

Ancak iddialara göre, söz konusu şartların kabul edilmesi durumunda dahi ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırı tehditlerinin süreceği öne sürüldü.

İRAN’IN ÖN TALEPLERİ

Öte yandan İran basını, Tahran yönetiminin müzakerelerin başlaması için belirlediği ön şartları da yayımladı.

Buna göre İran’ın, görüşmeler öncesinde 5 güven artırıcı adım talep ettiği kaydedildi.

TÜM CEPHELERDE ÇATIŞMALAR SONA ERECEK

Haberlere göre İran yönetimi, özellikle Lübnan başta olmak üzere tüm cephelerde çatışmaların sona erdirilmesini, İran karşıtı yaptırımların kaldırılmasını, bloke edilmiş İran varlıklarının serbest bırakılmasını ve savaş nedeniyle oluşan zararların tazmin edilmesini istedi.

İran’ın ayrıca, Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik haklarının uluslararası düzeyde kabul edilmesini de müzakereler için temel şartlardan biri olarak sunduğu belirtildi.