İran duyurdu: Kuveyt, Basra Körfezi'nde gemiye saldırdı

Orta Doğu'da sıcak saatler...

ABD ile İran arasında kalıcı bir barış konusunda somut adım atılamazken saldırıların yeniden başlam ihtimali her geçen gün daha fazla yükseliyor.

Öte yandan İran ile ABD'nin bölgede bulunan müttefikleri arasında tansiyon zaman zaman yükselebiliyor.

Tansiyonun son yükseldiği ülke ise Kuveyt oldu.

KUVEYT, İRAN GEMİSİNE SALDIRDI

İran Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt'in Basra Körfezi'nde bir İran gemisine yasa dışı bir şekilde saldırdığını duyurdu.

Bakanlıktan konuya ilişkin sert bir açıklama yapıldı.

"KARŞILIK VERME HAKKIMIZI SAKLI TUTUYORUZ"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuveyt, açıkça fitne çıkarma amacıyla, İran'a ait bir tekneye yasa dışı şekilde saldırdı ve Basra Körfezi'nde 4 vatandaşımızı gözaltına aldı.

Bu yasa dışı eylem, ABD'nin İran'a saldırmak için kullandığı bir adanın yakınında gerçekleşti. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz ve karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

MİSİLLEME SALDIRILARININ HEDEFİ OLMUŞTU

İran'ın bölgede bulunan ABD üslerine başlattığı misilleme saldırılarında hedef ülkelerden biri de Kuveyt olmuştu.

İHA ve füze saldırılarında şehirlerde ciddi maddi hasar meydana gelmiş ölüm ve yaralanma vakaları yaşanmıştı.