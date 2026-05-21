İran, enerji tasarrufu için halkı iş birliğine çağırdı

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a düzenlediği saldırılardan bu yana bölgesel gerilim yüksek seviyede seyrediyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin artan ekonomik baskılarla karşı karşıya kalması nedeniyle enerji tasarrufu ve tüketimin yönetimi konusunda halkın iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Mesud Pezeşkiyan, eyalet valilerinin ülke çapındaki toplantısında yaptığı konuşmada, ülkeyi yönetmek için daha önce kullanılan yöntemlerin artık İran’ın mevcut sorunlarını çözmek için tek başına yeterli olmadığını belirtti.

Fars Haber Ajansı’nın aktardığı açıklamalarında Pezeşkiyan, “Sorunların üstesinden gelmek için yeni yaklaşımlar benimsemek ve yaratıcı çözümler tasarlamak gerekiyor.” dedi.

"HALKI TASARRUF VE TÜKETİM YÖNETİMİNE KATILMAYA DAVET ETMELİYİZ"

Pezeşkiyan, yetkililerin su, elektrik, gaz ve benzin tüketiminin yönetimi için kesin bir planlama uygulamaması halinde İran’ın daha fazla zorlukla karşılaşabileceği konusunda uyararak, “Ülkeyi mevcut koşullardan onurlu ve güçlü bir şekilde çıkarabilmemiz için halkı tasarruf ve tüketim yönetimine katılmaya davet etmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

EKONOMİK BASKILAR

Öte yandan İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da Telegram kanalında yayımladığı sesli mesajda artan ekonomik zorlukları kabul etti.

Kalibaf, İran halkının yaklaşık 80 gündür ABD ve İsrail’in dayattığı savaşa direndiğini, ancak son haftalarda günlük yaşamda ekonomik sorunlar ve hayat pahalılığıyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

“PİRİNÇ, TAVUK, YUMURTA VE ET FİYATLARI KESKİN ARTTI”

Kalibaf, pirinç, tavuk, yumurta ve et gibi temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarındaki keskin artışlara, satın alma gücündeki düşüşe ve iş olanaklarının azalmasına dikkati çekerek, “Piyasada temel ihtiyaç maddelerinin, özellikle bazı gıda ürünlerinin fiyatlarında yaşanan artışın farkındayım.” dedi.

Kalibaf ayrıca, askeri cephelerde yaklaşık bir aydır süren göreceli sakinliğe rağmen İran’ın “düşmanlarının” askeri hedeflerinden vazgeçmediğini, ekonomik ve siyasi önlemlerle yeni bir baskı süreci yürüttüğünü öne sürdü.

İRAN'DA YAŞANANLAR

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a düzenlediği saldırıların ardından Tahran’ın İsrail ve Körfez’deki ABD müttefiklerine yönelik misilleme saldırıları ile Hürmüz Boğazı’nın kapatılması, bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti.

Pakistan’ın arabuluculuğunda 8 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkes ise kalıcı bir anlaşma sağlamadı. ABD Başkanı Donald Trump ateşkesi süresiz uzatırken, İran limanlarına giden veya bu limanlardan çıkan gemilere yönelik abluka devam etti.

Körfez’i uluslararası pazarlara bağlayan Hürmüz Boğazı, dünyanın en önemli enerji geçiş noktalarından biri olarak görülüyor. İran savaşı nedeniyle bölgede yaşanan aksamalar, küresel petrol, yakıt ve doğalgaz arzına ilişkin endişeleri artırdı.