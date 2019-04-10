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İran Fırat'ın doğusuna operasyondan rahatsız

Fırat'ın doğusundan YPG'lileri temizlemek için hazırlıklarını yapan Türk Silahlı Kuvvetlerine ilk karşı çıkan İran oldu

Haber Merkezi | 10.04.2019 - 17:50..
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İran Fırat'ın doğusuna operasyondan rahatsız

İran parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahat Pişe, Kürt sorununun askeri yollardan çözülemeyeceğini, Kürtlere karşı bir operasyonun sadece zararı olacağını söyledi.

"DAHA İYİ BİR YÖNTEMLE ÇÖZÜLMELİ"

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde Kürt oluşumlara karşı gerçekleştirebileceği bir harekata İran’ın katılıp katılmayacağı sorusuna yanıt veren Pişe, “Biz, Kürt sorununun askeri çözümü olmadığı, kendilerine karşı bir operasyonunsa zararı olacağı kanısındayız. Her hâlükârda tüm ülkeler, bu sorunun stratejik yollardan çözülmesini bekliyor, bu nedenle konu, daha iyi bir yöntemle çözülmeli” diye konuştu.

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