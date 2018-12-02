İran füze denemelerinin devam edeceğini söyledi

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD yönetiminin "İran'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yasağını ihlal eden orta menzilli balistik füze denemesi yaptığı" açıklamasına "Hem füze denemelerine hem de füzelerin geliştirilmesi çalışmalarına devam edeceğiz." ifadeleriyle cevap verdi.

"FÜZE DENEMELERİNİ CAYDIRICILIK İÇİN YAPIYORUZ"

Şikarçi, füze denemelerinin İran'ın caydırıcılık ve savunma kapasitelerinin arttırılması amacı taşıdığını, "bölgedeki hiçbir devletin çıkarında gözleri olmadığını" belirtti.

ABD İLE MÜTTEFİKLERİNİ UYARDI

ABD ile bölgesel müttefiklerini stratejik bir hata yapmamaları konusunda uyaran Şikarçi, "Eğer böyle bir hata yapacak olurlarsa hiç unutamayacakları bir ders alırlar. Ancak ABD ve müttefiklerinin böyle bir hata yapmayacağına eminiz. Sadece tecrübesizler ve acemiler böyle bir yanlış yapar ve bedelini de öder." ifadelerine yer verdi.