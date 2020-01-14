İran halkı rejim karşıtı gösterilerine devam ediyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek için Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan yolcu uçağı, 8 Ocak'ta kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Tahran yönetimi, olaydan 3 gün sonra İran Genelkurmay Başkanlığı, yolcu uçağının seyir füzesi olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile yanlışlıkla vurulduğunu itiraf etmişti.

YETKİLİLERİN İSTİFASI TALEP EDİLDİ

Tahran Üniversitesi'ndeki öğrenciler tarafından düzenlenen gösterilerde uçağın düşürülmesine sebep olanların cezalandırılması ve yetkililerin istifası talep edildi.

"HAMANEY İSTİFA, KAHROLSUN ABD"

ABD tarafından öldürülen Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi anma merasimiyle aynı anda yapılan eylemde "Halka 3 gün boyunca yalan söylediler", "Halkın kurtuluş yolu referandumdur", "Adalet istiyoruz", "Kifayetsiz sorumlular istifa istifa", "Kasım ayında 1500 kişiyi öldürdüler", "Bana fitneci deme fitneci sensin zalim", "Silahlı kuvvetler komutanı (Hamaney) istifa" ve "Kahrolsun ABD" sloganları atıldı.