İran Hark Adası’nda petrol sızıntısı iddialarını yalanladı

Geçtiğimiz hafta uydu görüntülerine dayanılarak İran’ın ana petrol ihracat merkezi olan Hark Adası’nın batısında petrol sızıntısı olduğuna dair haberler ortaya çıktı.

İran Petrol Terminalleri Şirketi, çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı.

SAHA DENETİMLERİ VE LABORATUVAR TESTLERİ YAPILDI

Şirket, haberleri yalanlayarak ekiplerin, iddiaların ardından harekete geçip ek saha denetimleri ve laboratuvar testleri gerçekleştirdiğini bildirdi.

''BÖLGEDE HERHANGİ BİR SIZINTI YOK''

Açıklamada, ekiplerin depolama tankları, boru hatları, yükleme tesisleri ve adanın yakınında faaliyet gösteren tankerlerde inceleme yaptığı ve bölgede herhangi bir sızıntı tespit edilmediği belirtildi.

Şirket ayrıca, Deniz Acil Durum Karşılıklı Yardım Merkezi’nin (MEMAC) de bölgede sızıntı belirtisi bulunmadığını bildirdiğini aktardı.

HARK ADASI'NIN STRATEJİK ÖNEMİ

Hark Adası (Kharg Island), Basra Körfezi'nde İran anakarasından yaklaşık 25-30 km uzaklıkta yer alan küçük bir ada olmasına rağmen, İran'ın petrol ekonomisinin kalbi konumunda.

Ada, İran'ın ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90-95'ini gerçekleştiren ana terminale ev sahipliği yapmasıyla bilinir.