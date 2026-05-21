İran, Hürmüz Boğazı'ndaki denetim bölgesini paylaştı

İran'ın geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu Fars Körfezi Su Yolu İdaresi, resmi sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'na ilişkin denetim sınır alanlarını paylaştı.

Buna göre söz konusu denetim sahası, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda İran'daki Mübarek Dağı bölgesi ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Güney Fuceyra hattı arasında kalan alan, batıda ise İran'daki Keşm Adası ile BAE'deki Ummu'l-Kayveyn arasındaki hat olarak belirlendi.

DEVRİM MUHAFIZLARI DA HARİTA YAYIMLAMIŞTI

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 4 Mayıs'ta Hürmüz Boğazı'nda kontrol ettikleri alanlara ilişkin yayımladığı haritada da aynı sınırları belirtmişti.