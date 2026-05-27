İran: Hürmüz Boğazı’ndaki deniz taşımacılığı savaş öncesi seviyelere dönecek

İran ve ABD arasında düğümler çözülüyor.

ABD’nin İran’a yönelik başlattığı savaşın üzerinden 2,5 ay geçti.

Tüm dünyada yıkıcı etkiler yaratan savaşta uzun zamandır belirsizlikler sürüyordu.

Taraflar arasında münakaşalar devam ederken İran tarafından önemli bir açıklama geldi.

“HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAKİ DENİZ TAŞIMACILIĞI SAVAŞ ÖNCESİ DÜZEYE DÖNECEK.”

İran Devlet Televizyonu açıklaması:

"Savaşı sona erdirmek amacıyla ABD ile hazırlanacak mutabakat zaptına ilişkin ilk gayriresmi çerçeve taslağına göre; İran, bir ay içinde Hürmüz Boğazı’ndaki ticari deniz taşımacılığını savaş öncesi seviyelere geri döndürecek.

Buna karşılık ABD ise İran çevresindeki askeri güçlerini geri çekecek ve deniz ablukasını kaldıracak."