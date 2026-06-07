İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden 2 milyon dolara kadar geçiş ücreti alıyor

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Orta Doğu’da hareketli günler sürüyor.

Hürmüz Boğazı’na yönelik belirsizlikler artarken geçiş ücreti konusu merak ediliyordu.

BOĞAZDAN GEÇİŞ 2 MİLYON DOLAR

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre İran Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Muhsin Zengene, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zengene, boğazdan geçen gemilerden alınan ücretlerin ortalama 1,5 ile 2 milyon dolar arasında değiştiğini belirtti.

NAKİT VE KRİPTO İLE ÖDEME ALINIYOR

Haberde, ödemelerin nakit, kripto para ya da ürün temini yoluyla gerçekleştirildiği ve alınan ürünlerin bedelinin geçiş ücretinden düşüldüğü ifade edildi.

YILLIK EN FAZLA 7,5 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE EDİLEBİLİR

Ayrıca, İran'ın Hürmüz Boğazı geçişlerinden yıllık en fazla 7,5 milyar dolar gelir elde edebileceği değerlendirmesine yer verildi.