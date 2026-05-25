İran: Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerde ücret alınmayacak

Hürmüz düğümü sürüyor...

ABD ile İran arasında 66 gündür süren savaşta diplomasi trafiği hız kazanırken masadaki olası anlaşma, yalnızca ateşkesi değil Hürmüz Boğazı'nın kaderini, İran'ın nükleer programını, küresel enerji piyasalarını ve İsrail'in güvenlik hesaplarını da doğrudan şekillendirecek kritik bir dönüm noktasına dönüştü.

Washington anlaşmanın büyük ölçüde tamamlandığını savunurken Tahran, bunu kendi direnişinin sonucu olarak sunuyor.

"HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAN GEÇİŞLERDE ÜCRET ALINMAYACAK"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Hürmüz Boğazı’yla ilgili olası mutabakata ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü, Boğaz'ın yönetiminin kıyıdaş ülkelere ait olduğunu belirterek, geçişlerden ücret alınacağı yönündeki iddiaları reddetti.

ANLAŞMAYA İLİŞKİN KONUŞTU

Verilecek hizmetlerin belirli bir maliyet gerektirebileceğini ifade eden sözcü, bunun "geçiş ücreti" olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

ABD ile yürütülen müzakerelere de değinen İranlı yetkili, birçok konuda çerçeveye ulaşıldığını ancak bunun anlaşmanın yakın olduğu anlamına gelmediğini kaydetti.

Sözcü ayrıca, Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmaların sona ermesinin de olası bir anlaşmanın parçası olacağını ifade etti.