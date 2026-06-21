İran ile ABD arasında görüşme İsviçre'de başladı

Dünyanın gözü kulağı bu müzakerelerde....

ABD ile İsrail'in 28 Şubat saldırıları sonrası ABD-İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ilk görüşmeler gerçekleşti.

Söz konusu görüşmede bir sonuç alınamazken Pakistan'ın arabuluculuğunda temaslar devam etti.

Bu diplomatik temaslar sonucunda iki ülke arasında ortak bir mutabakatta karar kılındı.

ABD Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın imzaladığı mutabakat yürürlüğe girerken, gözler İsviçre'nin Bürgenstock kasabasından yapılacak olan görüşmelere çevrildi.

DOĞRUDAN GÖRÜŞME BAŞLADI

İran devlet televizyonu, İran ile ABD arasındaki doğrudan görüşmelerin, Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda Bürgenstock'ta başladığını duyurdu.

İRAN VE ABD HEYETLERİ İSVİÇRE'YE GİTTİ

Bölgesel çatışmaların sonlandırılması, deniz ticaretinin yeniden güvence altına alınması ve nükleer dosya başta olmak üzere birçok kritik başlığın ele alınacağı görüşmeler öncesinde Washington yönetimi ve Tahran yönetiminden peş peşe açıklamalar geldi.

İRAN HEYETİNDE KİMLER YER ALIYOR

İran basını dün akşam saatlerinde ABD ile yürütülecek müzakerelerde Tahran’ı temsil edecek heyetin İsviçre'ye ulaştığını duyurdu.

İranlı heyette, İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi buşunuyor.

Kalibaf ve Arakçi’ye, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ile İran Petrol Bakanlığı Yardımcısı ve Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Hamid Burd eşlik ediyor.

ABD HEYETİ İSVİÇRE'DE

İsviçre basını bugün sabah saatlerinde İran ile müzakereler katılacak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in ülkeye vardığını duyurdu.

Vance’in, görüşmelerin yapılacağı Bürgenstock kasabasına ulaştığı belirtildi.

Öte yandan Vance’in burada ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD İLE İRAN ARASINDAKİ 14 MADDELİK MUTABAKAT

ABD ile İran arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen temaslar sonucunda 14 Haziran'da 14 maddelik bir mutabakata varılmıştı.

Taraflar arasında savaşın sonlandırılması ve sorunların diplomatik yollarla çözülmesini öngören metin, "İslamabad Mutabakatı" adıyla kamuoyuna duyurulmuştu.

Mutabakat, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.