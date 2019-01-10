taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4254
Euro
6.2511
Altın
1287.28
Borsa
91196.31
Gram Altın
224.849

İran ile Irak petrol ve doğalgaz için masaya oturdu

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, İran Petrol Bakanı Beyjan Zengene’yi ağırladı. Görüşmede Irak ile İran arasındaki enerji işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.

İHA | 10.01.2019 - 21:20..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

sd

İran Petrol Bakanı Beyjan Zengene, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’yi ziyaret etti. İkilinin görüşmesinin ardından Irak Başbakanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İran ile Irak’ın petrol ve doğalgaz alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği konusunda anlaştıkları bildirildi. İki tarafın da tarihi ilişkilere değindiği vurgulanan açıklamada, İran’ın Irak’ın doğalgaz ihtiyaçlarını karşılayacağının da altı çizildi.

“ABD’NİN İRAN’A UYGULADIĞI YAPTIRIMLAR YASA DIŞI”

Bağdat’taki temasları çerçevesinde Iraklı mevkidaşı Tamer Gazban ile bir araya gelen Zengene, ABD’nin ülkesine uyguladığı yaptırımların yasa dışı olduğunu belirterek ülkesinin söz konusu yaptırımları uymayacağını vurguladı.

Irak Petrol Bakanı Gazban ise basın toplantısında yaptığı açıklamada iki ülke arasında ortak petrol sahası geliştirmek için henüz bir anlaşma sağlanamadığını ifade etti.

İran ile Irak petrol ve doğalgaz için masaya oturdu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koray Avcı saçlarını kestirdi

Koray Avcı saçlarını kestirdi

100
Binali Yıldırım: Herkes istifa etsin, biz de edelim

Binali Yıldırım: Herkes istifa etsin, biz de edelim

99
40 yıldır mağarada yaşayan Balıkesirli

40 yıldır mağarada yaşayan Balıkesirli

101
Hastalarının çıplak görüntüsünü paylaşan doktorun ifadesi

Hastalarının çıplak görüntüsünü paylaşan doktorun ifadesi

131
Amir Ateş, Erdoğan'ı seslendirdiği eser ile etkiledi

Amir Ateş, Erdoğan'ı seslendirdiği eser ile etkiledi

26
Çin'den ABD ve Kanada'ya Huawei misillemesi tehdidi

Çin'den ABD ve Kanada'ya Huawei misillemesi tehdidi

29
Chuck Hagel, Bolton'un Türkiye ziyaretini değerlendirdi

Chuck Hagel, Bolton'un Türkiye ziyaretini değerlendirdi

67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir