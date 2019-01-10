İran ile Irak petrol ve doğalgaz için masaya oturdu

İran Petrol Bakanı Beyjan Zengene, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’yi ziyaret etti. İkilinin görüşmesinin ardından Irak Başbakanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İran ile Irak’ın petrol ve doğalgaz alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği konusunda anlaştıkları bildirildi. İki tarafın da tarihi ilişkilere değindiği vurgulanan açıklamada, İran’ın Irak’ın doğalgaz ihtiyaçlarını karşılayacağının da altı çizildi.

“ABD’NİN İRAN’A UYGULADIĞI YAPTIRIMLAR YASA DIŞI”

Bağdat’taki temasları çerçevesinde Iraklı mevkidaşı Tamer Gazban ile bir araya gelen Zengene, ABD’nin ülkesine uyguladığı yaptırımların yasa dışı olduğunu belirterek ülkesinin söz konusu yaptırımları uymayacağını vurguladı.

Irak Petrol Bakanı Gazban ise basın toplantısında yaptığı açıklamada iki ülke arasında ortak petrol sahası geliştirmek için henüz bir anlaşma sağlanamadığını ifade etti.



