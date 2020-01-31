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İran ile olası savaşı engelleyecek yasa ABD'de onaylandı

ABD Temsilciler Meclisi, İran ile olası bir savaşı engelleyecek olan, "İran ile olası bir savaşın finanse edilmesinin engellenmesini öngören" yasa tasarısını kabul etti.

AA | 31.01.2020 - 06:11..
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ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in de aralarında bulunduğu 10 kişiyi öldürmesinin ardından İran ile gerilim iyice artmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da misilleme olarak 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenlemişti.

ABD Kongresi ise yaşanan bu olaylar üzerine, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongreye bilgi vermeden hava saldırısı düzenlemesine ve İran ile neredeyse savaş durumuna gelmesine tepki göstermişti.

İran ile olası savaşı engelleyecek yasa ABD'de onaylandı


SAVAŞIN FİNANSINI ENGELLEYECEK TASARI ONAYLANDI

Bunun üzerine, ABD Temsilciler Meclisi, "İran ile olası bir savaşın finanse edilmesinin engellenmesini öngören" yasa tasarısını kabul etti.

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Vekili Ro Khanna tarafından sunulan söz konusu tasarı, 175'e karşılık 228 oyla onaylandı.

"KONGRE İRAN İLE SAVAŞTA KULLANILACAK TEK BİR KURUŞU ONAYLAMAYACAK"

Genel kurulda yapılan oylamada konuşan Khanna, Kongrenin, İran ile olası bir savaşı engellemek adına yasal yetkilerini kullanarak finansal kısıtlama getirmesi gerektiğini belirtti.

Khanna, "Kongre, İran ile girilecek bir savaşta kullanılacak tek bir kuruşu dahi onaylamayacağını açık bir şekilde göstermeli." ifadelerini kullandı.

Öte yandan söz konusu tasarının Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'dan geçmesinin düşük ihtimal olduğu belirtiliyor.

İran ile olası savaşı engelleyecek yasa ABD'de onaylandı

BENZER TASARI DAHA ÖNCE DE MECLİSTEN GEÇMİŞTİ

İran'a yönelik savaşın finanse edilmesini engelleyen benzer bir tasarı geçen yıl Temsilciler Meclisinden geçmiş ancak 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası'ndan (NDAA) geçen ay çıkarılmıştı.

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