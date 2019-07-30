İran ile Rusya'dan Hürmüz'de ortak tatbikat

İran'ın ABD, İngiltere ve körfezdeki Arap ülkeleriyle yaşadığı 'gemi' gerilimi sonrası, bölgede havayı daha da ısıtacak bir gelişme bekleniyor.

St.Petersburg kentinde bulunan İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Hanzadi, İran resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, iki ülkenin ortak tatbikat noktasında anlaşmaya vardıklarını ve bunun yılsonuna kadar olmasını umduklarını belirtti.

YILSONUNA KADAR YAPILACAK

Yakın zamanda tatbikatın koordinasyon ve planlama toplantılarının düzenleneceğini söyleyen Hanzadi, tatbikatın yılsonuna kadar yapılacağını belirtti.

ASKERİ İŞBİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLECEK

Rusya ziyaretinde, iki ülke genelkurmay başkanlıkları arasında bir anlaşma imzalandığını söyleyen Hanzadi, anlaşmanın gayesinin ülkeler arasındaki askeri işbirliğini arttırmak olduğunu ve büyük bölümünün iki ülke deniz kuvvetlerini kapsadığını belirtti.