İran, İsrail, Lübnan'dan çekilmeden bölgede barışın olmayacağını vurguladı

Orta Doğu'da tansiyon yüksek...

İsrail'in Lübnan'a başlattığı saldırı ABD ile İran arasında müzakere sürecininin durmasına neden oldu.

Daha sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Hizbullah cephesi ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, ateşkes konusunda anlaşıldığını duyurdu.

Sürecin nasıl ilerleyeceği merak edilirken İran devlet televizyonuna göre Devrim muhafızları Ordusu, İsrail’in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ULUSLARARASI KURUMLAR ELEŞTİRİLDİ

Açıklamada, uluslararası kurumların, ülkelerin ve dünya halklarının karşı çıkmasının Tel Aviv yöneticileri üzerinde hiçbir etki yaratmadığı, ABD’nin müdahalelerinin de İsrail’in işlediği suç ve soykırımlarda artıştan başka bir sonuç vermediği belirtildi.

ABD ve Avrupa ülkelerinin desteğine rağmen İsrail’in bölge halkının gönlünü kazanamadığı ve viran edilmiş topraklara hükmettiği aktarılan açıklamada, İsrail’in her gün Filistinli ve Lübnanlıların evlerini yıktığı vurgulandı.

LÜBNAN'DAKİ SON DURUM

Açıklamada, "Lübnan halkı, gaspçı rejimin savaşta başaramadığını, çocuk katili Amerikan rejimi tarafından dayatılmış bir sözleşmenin desteğiyle başarmasına izin vermeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

"İSRAİL ÇEKİLMEDEN BARIŞ OLMAZ"

İran’ın ateşkesi kabul etmesinin Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde ateşkes sağlanmasına bağlı olduğu aktarılan açıklamada, "Düşman, Lübnan halkına yönelik saldırılarını derhal durdurmalı, işgal altındaki Lübnan topraklarını boşaltarak uluslararası sınırlara çekilmeli ve Lübnan'ın toprak bütünlüğünü tanımalıdır.” ifadelerine yer verildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’in işgal altındaki Lübnan topraklarından çekilmeden bölgede barış sağlanamayacağını vurguladı.