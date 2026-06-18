İran: İsrail Lübnan'dan çekilmezse anlaşma olmaz

Tahran yönetimi, Lübnan ve bölgedeki gelişmelere ilişkin sert mesajlar vermeyi sürdürdü.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Lübnan merkezli bir medya kuruluşuna verdiği röportajda, İsrail’in bölgedeki varlığı ve yürütülen diplomatik süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“SAVAŞ TÜM CEPHELERDE SONA ERMELİ”

Bekayi, savaşın kısmi değil tamamen sona erdirilmesi gerektiğini belirterek, yalnızca belirli cephelerde sağlanan ateşkesin kalıcı çözüm anlamına gelmeyeceğini ifade etti.

İran’ın müzakerelerdeki temel yaklaşımının “düşmanlıkların tamamen sona ermesi” olduğunu vurgulayan Bekayi, Lübnan dosyasının Tahran için stratejik önemde olduğunu dile getirdi.

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“İŞGAL DEVAM EDERSE SAVAŞ DA BİTMİŞ SAYILMAZ”

İranlı sözcü, Lübnan topraklarının bir kısmında İsrail varlığının sürmesinin, savaşın fiilen devam ettiği anlamına geldiğini savundu.

Bekayi, “İşgal sürdükçe savaş bitmiş sayılmaz” ifadelerini kullanarak, kalıcı barışın ancak sahadaki askeri varlığın tamamen sona ermesiyle mümkün olacağını söyledi.

MUTABAKAT ZAPTINA “İHLAL” VURGUSU

ABD ile imzalanan mutabakat zaptına da değinen Bekayi, İsrail’in Lübnan’daki varlığının devam etmesi halinde anlaşmanın geçerliliğini yitireceğini ileri sürdü.

Bekayi, mutabakatın ancak tarafların egemenlik ve toprak bütünlüğüne tam uyum göstermesi halinde anlam taşıyacağını belirterek aksi durumun, anlaşmayı ihlal edeceğini ifade etti.

“NİHAİ ANLAŞMA TAM UYGULAMAYA BAĞLI”

Sözcü Bekayi, sürecin ikinci aşamasına geçilebilmesi için mevcut mutabakatın eksiksiz uygulanması gerektiğini söyledi.

Kalıcı bir anlaşmanın ancak sahadaki tüm koşulların sağlanmasıyla mümkün olacağını dile getiren Bekayi, Lübnan’da “düşmanlıkların tamamen sona ermesi ve işgalin bitmesi” gerektiğini yineledi.

GERİLİM SÜRECİ YAKINDAN İZLENİYOR

Bölgedeki diplomatik ve askeri gelişmelerin hassasiyetini koruduğu bir dönemde yapılan açıklama, İran’ın Lübnan politikası ve ABD ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin tutumunu bir kez daha ortaya koydu.