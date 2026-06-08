İran: İsrail'in saldırganlığından ABD sorumlu

Orta Doğu'da gerilim arttı...

İsrail ile İran arasında nisan başında yürürlüğe giren kırılgan ateşkes, son dönemde artan gerilim nedeniyle yeniden sınanıyor.

İRAN KARŞILIK VERDİ

İsrail ordusu, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah'a ait altyapıyı hedef aldığını açıklarken saldırıda en az iki kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Saldırının ardından İran'dan İsrail'e füze atışları yapıldı.

Tahran yönetimi, İsrail'in Lübnan'daki operasyonlarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulundu.

SON SALDIRILARI DEĞERLENDİRDİ

Fars Haber Ajansı'na göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bakanlık binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında İsrail-İran çatışmasına ilişkin soruları yanıtladı.

ABD'Yİ SORUMLU TUTTU

Bekayi, "İsrail'in saldırganlığındaki ABD'nin sorumluluğu açıktır ve gerilimin tırmanmasının sonuçlarından da ABD sorumludur" dedi.

İsrail'in ABD ile koordinasyonu olmaksızın herhangi bir adım atmadığını belirten Bekayi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) da İsrail'le koordinasyon içinde olunduğunu açıkça ifade ettiğini kaydetti.

ABD makamlarının İsrail'in Lübnan'a saldırılarından habersiz olduğunu öne sürdüklerine işaret eden Bekayi, ABD'yle İsrail arasında iş paylaşımı olduğunu savunarak, ABD'nin bölgenin istikrarından sorumlu olduğunu vurguladı.

"SON GELİŞMELER MEVCUT GÜVENSİZLİĞİ DAHA DA DERİNLEŞTİRMİŞTİR"

Ateşkesin karşı taraflar tarafından sürekli ve defalarca ihlal edildiğini ve son 24 saat içinde yaşanan gelişmeler nedeniyle şüpheler ve güvensizliğin daha da arttığını dile getiren Bekayi, şunları kaydetti:

"Zaten şimdiye kadar da taraflar arasında mesaj alışverişi yoğun bir güvensizlik ortamında yürütülüyordu. İsrail’in eylemlerini ABD’den ayrı değerlendirmek mümkün değildir. Bu nedenle son gelişmeler mevcut güvensizliği daha da derinleştirmiştir."