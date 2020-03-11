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İran: Koronavirüs ilacını bulduk

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, koronavirüse karşı ürettikleri ilaçtan tedavilerde olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi.

İHA | 11.03.2020 - 17:10..
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Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüsü önlemek için çalışmalar sürüyor.

Çin'den sonra en çok İtalya ve İran'da etkili olan virüse karşı İran, ilaç bulunduğunu duyurdu.

"OLUMLU SONUÇLAR ALDIK"

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, koronavirüse karşı ürettikleri ilaçtan tedavilerde olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi.

"KESİN BİR ŞEY SÖYLEMEK İÇİN HENÜZ ERKEN"

Cihanpur, koronavirüse yakalanan hastalar için kullanılan ve bağışıklık sistemini güçlendiren Actemra ilacının bazı şehirlerde hastaları iyileştirdiğini söyleyerek, ”İlaç 24 saat içerisinde etkisini gösterdi. Ancak kesin bir şey söylemek için henüz erken.” dedi.

İran: Koronavirüs ilacını bulduk

"İLACI PİYASAYA SÜRECEĞİZ"

Kullanılan ilacın ilk 24 saat içerisinde etkisini göstermeye başladığını belirten Cihanpur, ilacın etkilerine yönelik uzmanların incelemelerinin devam edeceğini ifade ederek, ”Alacağımız olumlu neticeler kesinleşirse ilacı piyasaya süreceğiz.” şeklinde konuştu.

Tamamen yerli imkanlarla ilacın üretildiğini kaydeden İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ilacın piyasaya girmesinin 3 haftayı bulabileceğini belirtti.

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