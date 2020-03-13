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İran koronavirüsle ilgili karargah kuruyor

Koronavirüsü biyolojik saldırı olarak değerlendiren İran, Sağlık ve İlaç Karargâhı kuracak.

AA | 13.03.2020 - 05:59..
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İran koronavirüsle ilgili karargah kuruyor

Çin'de ilk olarak 12 Aralık tarihinde ortaya çıkan koronavirüs beraberinde biyolojik silah iddialarını da getirmişti.

Virüsün özellikle ABD ile gerilimi yüksek ülkelerde hızlı ilerleyişine dikkat çekenler biyolojik silah olabilme ihtimalini öne sürmüşlerdi.

İRAN SAĞLIK VE İLAÇ KARARGAHI KURACAK

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, Hamaney Genelkurmay Başkanlığına Sağlık ve İlaç Karargâhı kurulması yönünde talimat verdi.

Hamaney, talimatında koronavirüsün "biyolojik saldırı" olabileceğine dair iddialara işaret ederek, "Koronavirüsün biyolojik saldırı olabileceğine dair kanıtlar dikkate alındığında bu karargâh biyolojik savunma tatbikatı hizmeti de verebilir ve bu açıdan milli otoriteyi güçlendirebilir." ifadelerini kullandı.

İran koronavirüsle ilgili karargah kuruyor

SİLAHLI KUVVETLERİN KORONAVİRÜS ÇALIŞMALARI BU KARARGAHTAN YÖNETİLECEK

İran lideri, silahlı kuvvetlerin koronavirüsle ilgili tüm çalışmalarının bu karargâh tarafından yönetileceğini belirtti.

ÇİN VE ABD ARASINDA KORONAVİRÜS KAYNAĞI TARTIŞMASI ÇIKMIŞTI

Çin'de önde gelen epidemiyologlardan Cong Nanşan, virüsün ilk Çin'de ortaya çıkmasının, kaynağın bu ülke olduğu anlamına gelmediğini savunmuş, soruşturma yapılarak kaynağın araştırılması gerektiğini söylemişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD yetkililerinin koronavirüs hakkında "Çin virüsü" veya "Vuhan virüsü" söylemlerine tepki göstererek, kaynağın Çin olmayabileceğini savunmuştu.

İRANLI KOMUTAN DA BİYOLOJİK SALDIRI OLABİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami de ülkede hızla yayılan koronavirüs salgınının ABD'nin biyolojik saldırısı olabileceğini söylemişti.

İran koronavirüsle ilgili karargah kuruyor

İran koronavirüsle ilgili karargah kuruyor

İran koronavirüsle ilgili karargah kuruyor

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