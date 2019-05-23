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İran lideri Hamaney nükleer anlaşmaya inanmıyordum dedi

İran lideri Ali Hamaney, başlangıçta da nükleer anlaşmanın uygulanmasına dair çok fazla inancının olmadığını ve daha önce de Ruhani ile Cevad Zarif'i uyardığını belirtti.

AA | 23.05.2019 - 02:10..
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İran lideri Hamaney nükleer anlaşmaya inanmıyordum dedi

İran dini lideri Ali Hamaney ABD ile aralarında yaşanan nükleer anlaşma gerilimine bir yorum getirdi.

Hamaney, başlangıçta da nükleer anlaşmanın uygulanmasına dair çok fazla inancının olmadığını ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile DışişleriBakanı Muhammed Cevad Zarif'e bu konuda uyarılarda bulunduğunu söyledi.

İran lideri Hamaney nükleer anlaşmaya inanmıyordum dedi

İNANMIYORDUM

Hamaney, konuyla ilgili olarak düşüncelerini şöyle dile getirdi:

"Nükleer anlaşma ilk yürürlüğe girdiğinde de çok fazla inancım yoktu. Sayın Cumhurbaşkanı (Hasan Ruhani) ve Dışişleri Bakanı'na (Muhammed Cevad Zarif) bu konuyu defalarca kez dile getirdim ve birçok konuda uyarılarda bulundum."

İran lideri Hamaney nükleer anlaşmaya inanmıyordum dedi

"MÜDAHİL OLURUZ"

Hamaney, nükleer anlaşma ile ilgili olarak yetkililere yazdığı mektupta bunun hangi şartlarda onaylanması gerektiğini belirttiğini ancak bu şartların yerine getirilmemesi halinde bunun uygulanmamasını söylemenin kendi görevi olmadığını ifade etti.

Nükleer anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili olarak İran "rehberlik makamı"nın müdahil olmaması gerektiğini kaydeden Hamaney, "Rehberlik makamı, uygulamaya karışmamalı ve önünü kesmemelidir ancak devrimin genel yapısını ilgilendiren bir durum olursa o zaman müdahil oluruz." diye konuştu.

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