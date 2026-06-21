İran: Lübnan'da savaş bitmeden müzakereler başlamaz

Savaşı bitirmek için uzlaşıya varan İran ile ABD arasında nihai barış anlaşması için müzakerelerin bugün başlaması bekleniyor.

ABD ve İran heyetleri, müzakerelerin başlayacağı İsviçre'ye gitti.

LÜBNAN'DA SAVAŞ SON BULMADAN MÜZAKERELER BAŞLAMAZ

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, mutabakat zaptına dair İsviçre’de yürütülen görüşmeler hakkında X hesabından açıklama yaptı.

Bekayi, paylaşımında “Lübnan dahil bütün cephelerde savaşın sona erdirilmesi hükmü uygulanmadığı sürece nihai anlaşma için müzakerelerin başlaması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"ABD YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMELİ"

Bekayi, nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin başlamasının mutabakat zaptının beş maddesinin yerine getirilmesine bağlı olduğunu belirterek şunları yazdı:

“Mutabakat zaptının 13. maddesine göre, nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin başlamasının, ABD’nin 1, 4, 5, 10 ve 11. maddelere dayalı yükümlülüklerinin yerine getirilmesine bağlıdır.

Özellikle 1. maddede belirtilen, Lübnan dahil bütün cephelerde savaşın sona erdirilmesi hükmü uygulanmadığı sürece müzakerelerin başlaması mümkün değil.”

ÖĞLEDEN SONRA GÖRÜŞÜLECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Bekayi, ülkesinin, mutabakat zaptındaki taahhütlerinin hayata geçirilmesi hususunu ciddiyetle takip ettiğini hatırlatarak, İsviçre’deki görüşmelerin odak noktasının, savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sonlandırılması, İran’ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması ve İran’ın petrol ihracatı yapabilmesine ilişkin gerekli düzenlemeler olduğunu söyledi.

Bekayi daha önce yaptığı açıklamada, İran müzakere heyetinin ilk olarak Pakistan ve Katarlı arabulucular ile bir araya geleceğini öğleden sonra da İran-ABD-Pakistan-Katar dörtlü toplantısının gerçekleştirileceğini belirtmişti.