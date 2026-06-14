İran Meclis Başkanı Kalibaf: ABD taahhütlerini yerine getirme iradesinden yoksun

Dünyanın gözü Orta Doğu'da...

ABD ile İran arasındaki savaşta sağlanmak istenen kalıcı barışa hiç olmadığı kadar yaklaşıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın yakın zamanda imzalanabileceğini söylerken İranlı yetkililerden de bu çıkışı doğrulayan açıklamalar geldi.

Barışa birkaç adım daha yaklaşılması piyasalar tarafından olumlu karşılanırken İsrail, yine bölgede akan kanın devam etmesi için yeni bir saldırı düzenledi.

LÜBNAN YİNE BOMBALANDI

Lübnan'daki ateşkesi defalarca kez ihlal eden İsrail savaş uçakları, ön uyarı yapmadan Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini bombaladı.

Bölgeden 2 patlama sesi duyulurken, hedef alınan noktalardan dumanlar yükseldi.

HİZBULLAH HEDEFLERİNİN VURULDUĞU İDDİA EDİLDİ

İsrail ordusu, bir açıklama yaparak, Dahiye bölgesine düzenlenen hava saldırısını üstlendi.

Açıklamada, Dahiye bölgesine düzenlenen saldırıda Hizbullah'a ait hedefin vurulduğu öne sürüldü.

İRAN'DAN SERT TEPKİ

Söz konusu saldırıya İran cephesinden çok sert tepki geldi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, yaptığı açıklamada saldırılardan ABD'yi sorumlu tuttu.

"AMERİKA TAAHHÜTLERİNE YERİNE GETİRME İRADESİNDEN YOKSUN"

ABD'nin müzakere süreci boyunca verdiği sözleri tutmadığını vurgulayan Kalibaf, "Siyonistlerin Dahiye'ye yönelik saldırısı, Amerika'nın taahhütlerini yerine getirme iradesinden ya da yeteneğinden yoksun olduğunu bir kez daha gösterdi.

Rejime yeşil ışık yakarak taviz koparamazsınız." dedi.

"KÖTÜ POLİS VE İYİ POLİS OYUNU BAYATLADI"

Söylemler ile eylemler arasındaki tutarsızlığa dikkat çeken Meclis Başkanı, "Kötü polis ve iyi polis oyunu artık bayatladı.

Taahhütlerinizi yerine getirme iradesine ve yeteneğine sahip değilseniz, bu yolda devam etmekten bahsetmek kesinlikle mümkün değildir" diye konuştu.